Manutenzione e riparazione auto, in Sardegna spesi 630 mln

(ANSA) - CAGLIARI, 26 GIU - Manutenzione e riparazione auto, ora arriva il conto: nel 2019 in Sardegna spesi 630 milioni di euro. La cifra è pari all'1,9% dei 33,4 miliardi spesi a livello nazionale. Il dato deriva da uno studio dell'Osservatorio Autopromotec, che è la struttura di ricerca di Autopromotec, rassegna espositiva internazionale delle attrezzature automobilistiche.

A livello provinciale, è Cagliari la provincia della Sardegna che registra, con 200 milioni di euro, la spesa più alta per le manutenzioni e le riparazioni di auto eseguite nel 2019. Seguono le province di Oristano con 172 milioni, Sassari (130 milioni), Sud Sardegna (68 milioni) e Nuoro che, con 60 milioni, chiude la graduatoria delle province sarde.

A livello nazionale, nel 2019 gli automobilisti italiani hanno speso 33,4 miliardi di euro per la manutenzione e la riparazione delle loro autovetture. Si tratta di una spesa superiore del 4,1% rispetto a quella del 2018. (ANSA).