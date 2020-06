Fiamme in traghetto Olbia, inchiesta Capitaneria di porto

La Capitaneria di porto di Olbia ha avviato un'inchiesta sul principio di incendio innescato ieri sera sul traghetto "Bonaria" della Grimaldi Lines salpato da Livorno e in arrivo al porto Isola Bianca. Per tutta la notte i militari della Capitaneria hanno verificato quanto accaduto nel garage della nave, dove il semirimorchio di un camion frigo ha preso fuoco, probabilmente a causa di un corto circuito. Anche questa mattina i controlli proseguono a bordo con i tecnici del Rina e gli uomini della Capitaneria, in stretto contatto con la Procura di Tempio Pausania, costantemente informata su ogni risvolto dell'inchiesta.

Secondo i primi riscontri i sistemi di sicurezza e di soccorso a bordo del traghetto e al porto Isola Bianca di Olbia hanno funzionato alla perfezione evitando che le fiamme si propagassero ad altri mezzi e al resto dell'imbarcazione su cui viaggiavano 155 passeggeri e 70 membri dell'equipaggio. Nessuno è rimasto ferito o intossicato e saranno le verifiche in corso a stabilire cosa sia successo realmente e a individuare eventuali responsabilità. Solo dopo la conclusione dei controlli il traghetto potrà riprendere il largo per ristabilire il collegamento con la Toscana.