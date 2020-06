Serie A: il Cagliari riparte da Verona, in campo il 20

Torino-Parma alle 19.30, Verona-Cagliari alle 21.45 di sabato 20 giugno; Atlanta-Sassuolo alle 19.30 e Inter-Sampdoria alle 21.45 di domenica 21. Questa la programmazione per la ripartenza del campionato di serie A, che prevede i recuperi della 25/a giornata, sesta di ritorno, secondo quanto reso noto dalla Lega serie A.

Il Cagliari tornerà poi in campo tre giorni dopo per la sfida, sempre in trasferta, con la Spal (ore 21.45). Prima gara alla Sardegna sabato 27 giugno alle 19.30 con il Torino, poi il primo luglio a Bologna (ore 19.30) . Domenica 5 luglio, Cagliari-Atalanta (ore 19.30) e l'8 luglio Fiorentina-Cagliari (sempre alle 19.30) .