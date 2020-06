"Donne galattiche" al Lucido's Family online da 4 a 7 giugno

Hanno lasciato un segno importante, superato i confini imposti dalla società, protagoniste nella scena e nella vita. E' dedicato alle "Donne galattiche" il Lucido' s Family Festival che si ripropone interamente in versione digitale, dal 4 al 7 giugno, sulle pagine Facebook e sul canale YouTube di LucidoSottile. Ospite di punta Dacia Maraini intervistata da Susi Ronchi, fondatrice di Giulia Giornaliste Sardegna.

Un Festival di respiro internazionale che getta un ponte tra la Sardegna e la realtà teatrale statunitense grazie al gemellaggio con i festival "In Scena!" di New York e "On Stage" di Roma. La manifestazione è organizzata dalla compagnia cagliaritana Lucidosottile con la direzione artistica di Tiziana Troja e Michela Sale Musio, in collaborazione con l'associazione Giulia Giornaliste. Tra gli ospiti Dina Lauricella, Giorgio Zanchini, Heather Massie, Aizzah Fatima, Natalia Magni, Giorgio Zanchini,Manuela Caracciolo, Vania Mento, Monica Nappo.

Dibattiti, interviste, spettacoli, presentazioni di libri e letture, accendono i riflettori su tematiche di genere, rapporti e ruoli in tutti gli ambiti all'interno dei nuclei familiari e nei luoghi di lavoro, nelle relazioni.

Spazio all'ottica di genere nel mondo dell'informazione e alla battaglia contro stereotipi e linguaggio sessista come anche sui numeri risicati di professioniste ai vertici, con gli interventi di Susi Ronchi, Roberta Celot, Alessandra Addari e di Luisella Seveso, tutte di Giulia Giornaliste. Non mancherà uno sguardo ironico sulla pandemia con uno spettacolo di comicità femminile. Un cartellone di respiro internazionale dove spiccano gli spettacoli "Hedy! The Life & Inventions of Hedy Lamarr" con Heather Massie e "Dirty Paki Lingerie" con Aizzah Fatima sulla condizione delle donne musulmane negli Usa. In cartellone, tra gli altri, anche Batisfera Teatro e Teatro dallarmadio. E il 7 alle 20.30 il palcoscenico sulla rete sarà per le Lucide on lo spettacolo "Vere e sacrosante".