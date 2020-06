Coronavirus: test a medici e congiunti, 3% positivi

(ANSA) - CAGLIARI, 01 GIU - Oltre 200 operatori sanitari - di cui 140 medici di Medicina Generale e loro congiunti operanti a Cagliari, Selargius, Quartu, Assemini, Pula, Guspini, Iglesias, Muravera, Senorbi, più i collaboratori di studio - sono stati sottoposti nelle scorse settimane ai test sierologici, grazie a uno studio curato dal dottor Giampaolo Meloni e sponsorizzato dalla Fimmg della provincia di Cagliari.

Il 3% è risultato positivo al test, ciò significa - spiega Meloni - che sono entrati in contatto con il virus e hanno sviluppato gli anticorpi. Tutti i casi positivi vengono segnalati all'Unità di crisi per procedere ad approfondimento diagnostico con tampone.

"I numeri sono significativi e costituiscono circa il 40 % degli studi di Medicina generale - afferma ancora Meloni -. Ora nella fase 2 i medici individueranno alcuni pazienti che hanno avuto sintomi o storie sospette per contatto covid".

Lo studio epidemiologico è stato effettuato con test sierologici quantitativi per gli anticorpi IGG/IGM Covid 19-test capillare.

