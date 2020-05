Ferito con un colpo di pistola dopo una lite, un arresto

Un uomo di 51 anni è rimasto ferito da un colpo di pistola al piede nella tarda serata di ieri a Gavoi al culmine di una lite con un compaesano nelle campagne del paese. L'aggressore è stato individuato e arrestato dagli agenti nella tarda serata. Aveva con sé la pistola, probabilmente la stessa usata per sparare l'amico. Ora il fermato si trova ora nel carcere di Badu 'e Carros, a Nuoro, con l'accusa di detenzione illegale di arma. La sua posizione potrebbe però aggravarsi nelle prossime ore.

Nel frattempo il 51enne ferito, che si era presentato all'ospedale San Francesco di Nuoro accompagnato da un parente, non è in gravi condizioni. La ricostruzione fornita dalla vittima agli uomini della Squadra mobile di Nuoro, arrivati all'ospedale nuorese, sarebbe stata un po' fumosa. Le indagini sono ancora in corso, coordinate dal Pm della Procura di Nuoro Riccardo Belfiori, con il supporto degli agenti del commissariato di Gavoi.