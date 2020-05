Coronavirus: sindaco Oristano, nuovo caso positivo in città

"Buongiorno Oristano. Mi hanno comunicato che abbiamo un nuovo caso di covid 19 ad Oristano. E' una anziana signora che e' stata ricoverata al S.S. Trinita' a Cagliari. Sono chiaramente in atto tutte le procedure sanitarie per individuare le persone che sono state a contatto con lei ed effettuare i tamponi". Lo scrive su Facebook il sindaco Andrea Lutzu ricordando che "i pazienti positivi sono quindi ad oggi 5, a fronte di 23 contagiati dall'inizio dell'epidemia e di 18 guariti".

"Siamo in piena fase 2, con tante riaperture e tanta voglia di tornare alla normalità, e dobbiamo essere felici per questo. Ma il virus ancora esiste - ammonisce il primo cittadino - Dobbiamo quindi continuare a rispettare le regole, a mantenere il distanziamento tra le persone, a non creare assembramenti, ad usare le mascherine dove previsto ed a continuare a lavare spesso le mani. Un abbraccio".