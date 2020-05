Furti in appartamento e ricettazione, 15 indagati a Sassari

Sono accusati di far parte di una banda di ladri specializzata nei furti in appartamento e di aver messo a segno decine di colpi a Sassari e nell'hinterland. Dopo due anni di indagini, gli agenti della squadra mobile di Sassari hanno chiuso il cerchio attorno a 15 persone e gli hanno notificato la chiusura delle indagini preliminari.

Sono accusati di furto in abitazione e riciclaggio; si trovano tutti già in carcere, arrestati per altri reati o durante l'attività investigativa, scattata nella primavera del 2018 in seguito a numerose denunce per furti commessi con lo stesso modus operandi. I ladri si introducevano in appartamenti al piano rialzato o al primo piano, sfasciano i vetri di porte o finestre facilmente raggiungibili dalla strada. Le indagini si sono orientate subito alla ricerca di gioielli versati nei compro oro, permettendo di individuare una rete di personaggi della microcriminalità cittadina e riconducibili agli autori dei furti.

Le conferme sono arrivate da una minuziosa ricostruzione dei movimenti dei sospettati attraverso le registrazioni provenienti dagli impianti di videosorveglianza e grazie alle testimonianze dei derubati, che hanno riconosciuto gran parte dei preziosi recuperati e sequestrati nei compro oro, i cui titolari in alcuni casi hanno denunciato per truffa i ladri per aver fatto credere di essere proprietari dei beni versati.