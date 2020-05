Coronavirus: la pandemia spiegata ai bambini con un libro

(ANSA) - NUORO, 07 MAG - La pandemia e la vita quotidiana che cambia improvvisamente, spiegata ai bambini attraverso un libro, "Bianca e il coronavirus". Un regalo speciale per i piccoli nuoresi che si trovano a vivere l'esperienza di un nemico invisibile come il virus.

E' stato ideato dagli esperti del centro educativo per minori e famiglie "Villa Melis" del Comune di Nuoro, per far conoscere loro, in maniera semplice e diretta attraverso la storia di Bianca, la forza e l'energia che i bambini ci hanno messo nell'affrontare le difficoltà e nell'adattarsi alle situazioni che modificano la vita.

La storia è stata curata dalle pedagogiste Simona Paderi e Maria Paola Nieddu e dall'educatore professionale socio pedagogico Fabio Orrù . Lo hanno fatto attraverso schede didattiche, illustrazioni, attraverso la grafica e l'impaginazione. La Stamperia Nuoro ha invece fornito gratuitamente il supporto tecnico per la realizzazione dell' opera, che si presta a sostenere le attività educative e didattiche a distanza con gli allievi delle scuole degli istituti comprensivi, visto che il libro è stato strutturato in formato digitale tridimensionale consultabile dai vari dispositivi elettronici.

"Un plauso agli educatori del Comune di Nuoro che si sono spesi con generosità e professionalità - afferma l'assessora alle Politiche sociali Valeria Romagna - Il libro Bianca e il coronavirus rappresenta un ulteriore contributo educativo in questo momento di cauta e lucida riapertura". (ANSA).