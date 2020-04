25 Aprile: Solinas, celebriamo valore universale libertà

"Oggi, 25 aprile, celebriamo il valore universale della libertà, ricordando chi per questa si è battuto 75 anni fa, sacrificando la propria esistenza fino ad immolare la propria vita. Dobbiamo un ringraziamento particolare e sempre vivo a quella generazione che ha consentito a tutti noi di vivere le libertà e i diritti che conosciamo". Lo afferma il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, in occasione della Festa della Liberazione.

"Anche su questo fronte, come in tutte le trincee della Storia - osserva Solinas - possiamo essere orgogliosi e riconoscenti per l'impegno dei tanti sardi che hanno offerto un contributo importante a testimonianza di valori e ideali indissolubili. La determinazione e il coraggio dimostrati allora devono essere esempio per tutti noi soprattutto in questo momento di grande difficoltà per fronteggiare un'emergenza senza precedenti". (ANSA).