Solinas, Sardegna può essere prima regione Covid free

"Sono convinto che se saremo in grado di mantenere questi livelli di disciplina e responsabilità, la Sardegna potrà essere la prima Regione Covid free d'Italia, e spero d'Europa". Lo ha dichiarato il governatore Christian Solinas, durante il consueto punto stampa convocato per illustrare i dati del contagio epidemiologico. "Le misure attuate - ha aggiunto - stanno dando i risultati attesi, e hanno schiacciato la curva del contagio consentendo di non avere un dilagare dell'epidemia simile a quello di altre Regioni". Diventare Covid free, "significherebbe far ripartire il nostro sistema economico produttivo e con esso la nostra produzione di valore e di occupazione, e restituire la maggiore quantità di libertà possibile ai cittadini". Solinas ha però affermato che "attualmente siamo ancora nella fase 1, dobbiamo stringere i denti ancora per qualche tempo portando avanti le restrizioni, e intanto, con questa consapevolezza dobbiamo programmare la fase 2".