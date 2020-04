Cinquemila mascherine a Nuoro dalla Cina

Cinquemila mascherine arriveranno tra qualche giorno all'ospedale San Francesco di Nuoro, grazie a una donazione per l'Italia del distretto tecnologico cinese di Xi'an - Xi'an High Tech Zone. Lo rivela su Facebook la sottosegretaria al Mise Alessandra Todde. "Ringrazio i rappresentanti del distretto che insieme al gruppo Chic Investment, incontrato nei mesi scorsi al Ministero, per aver deciso di donare, con il supporto della società Shaanxi Bai Mei Gene Co, 5000 mascherine all'ospedale della mia città natale - scrive sul social - In questi giorni di lontananza forzata a causa del coronavirus, sono felice di poter contribuire, con un piccolissimo gesto, alla guerra che i miei concittadini, e tutta la Sardegna, stanno combattendo contro questo nemico invisibile.

Le mascherine arriveranno in Italia questo pomeriggio e saranno consegnate, dopo le procedure di sdoganamento, alla Protezione Civile Sarda". Sarà la stessa Protezione Civile a farsi carico di consegnarle all'Ospedale San Francesco:" Li ringrazio per il supporto e per la collaborazione - prosegue l'esponente del Governo Conte - Questa è una piccola goccia che dimostra, come ricordato in questi giorni dal Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che chi semina, raccoglie. Voglio ringraziare anche il nostro deputato Alberto Manca, Giovanni Uda e Alessandro Murgia per il loro supporto nell'organizzare questa donazione" conclude la sottosegretaria Todde.