Riapre Psichiatria Sassari

Riapre all'esterno il reparto di Psichiatria dell'Aou di Sassari, operativo ma chiuso temporaneamente ai nuovi accessi dopo che uno dei degenti era risultato positivo al Covid-19. Il paziente, prossimo alla dimissione, è stato trasferito nel reparto di Malattie Infettive. "Si è deciso di fare prioritariamente i tamponi agli operatori che sono stati a stretto contatto col paziente", spiega l'Azienda ospedaliero-universitaria.

"Il reparto è sempre rimasto operativo e ci sono cinque pazienti ricoverati - prosegue l'Aou - a fine mattinata, dopo le sanificazioni, ha riaperto a eventuali nuovi degenti". Donato Posadinu, direttore del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura, precisa che "dall'ingresso del paziente abbiamo adottato tutte le procedure aziendali previste per questi casi", e che "il paziente era asintomatico". Tuttavia, "anche in considerazione del numero ridotto di pazienti ricoverati, possiamo dedicare una stanza singola per utente - conclude - quindi i pazienti sono isolati dal resto dei degenti, usano tutti la mascherina chirurgica e nella sala da pranzo siedono uno per tavolo e a distanza di sicurezza".