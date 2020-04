Primo esame online in Ateneo Cagliari

Prima mossa, la connessione a internet. Poi i saluti al professore e agli assistenti dallo schermo del computer. E quindi la verifica dell'identitá. A quel punto via alle domande e alle risposte. Martina Piccu, dalla sua abitazione di Orune, è stata la prima studentessa dell'Universitá di Cagliari a sostenere l'esame online, nel suo caso Reti di calcolatori, ai tempi del coronavirus. "L'esame si è svolto regolarmente, e si è concluso positivamente, non senza qualche minima emozione legata alla novità", commenta il professor Gianni Fenu, docente titolare della materia. Nel frattempo, in tutti i corsi di laurea dell'Ateneo procede a pieno ritmo la didattica on line, secondo le linee guida contenute nei provvedimenti del Rettore e approvate nei giorni scorsi anche dagli organi collegiali dell'ateneo. Nei prossimi giorni arriveranno le prime lauree.