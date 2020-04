Porto Olbia, aggiudicato bando infopoint

Sarà la Sviluppo Performance Strategie Srl a gestire, per 4 mesi a decorrere dalla ripresa del traffico passeggeri, il servizio informazioni del Porto di Olbia Isola Bianca. Per entrare in azione, la nuova società dovrà attendere la fine delle restrizioni alla mobilità dei passeggeri imposte dai decreti ministeriali e dalle ordinanze regionali per il contenimento del contagio da Covid-19. Si chiude con quest'ultima aggiudicazione la prima gara per i servizi ai passeggeri nel porto di Olbia. Una procedura, quella bandita dall'Autorità di Sistema Portuale, suddivisa in tre lotti, della durata di 4 mesi ciascuno, che comprende: il servizio di accoglimento, ricezione, smistamento ed instradamento dei veicoli in arrivo e partenza dal porto, vinta il 30 dicembre 2019 dalla Sinergest Spa, e quella per il servizio di bus navetta interno, aggiudicata alla Turmo Travel il 7 gennaio 2020. Uffici già al lavoro, nonostante la difficile situazione internazionale, per la stesura del nuovo bando di gara per l'affidamento del pacchetto di servizi con una maggiore durata temporale. "In queste settimane di grave crisi - sottolinea Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - il nostro ente ha continuato e continuerà a lavorare senza sosta per mandare avanti l'attività ordinaria e straordinaria nei porti di sistema. Contiamo di mandare a breve in gara la nuova procedura per la gestione dei servizi ai passeggeri in transito nel porto di Olbia, di modo da garantire la continuità operativa dello scalo anche per il secondo semestre 2020 e per il 2021".