La Maddalena, raccolta fondi indigenti

(ANSA) - LA MADDALENA, 31 MAR - In attesa delle risorse che arriveranno dal Governo, oltre 75 mila euro, il Comune della Maddalena ha aperto una sottoscrizione popolare per sostenere i diverse soggetti che, a causa della emergenza per coronavirus, "soffrono di criticità economiche che non consentono loro di avere nemmeno le risorse per fare la spesa". Lo annuncia il sindaco Luca Carlo Montella che su Facebook indica gli estremi del conto corrente per poter fare i versamenti: IBAN IT54R0101584960000070727895. "Ringrazio fin da ora per la generosità che saprete dimostrare - scrive - vi prego di condividere". (ANSA).