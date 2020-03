Coronavirus: Consiglio regionale espone bandiere a mezz'asta

(ANSA) - CAGLIARI, 31 MAR - Anche il Consiglio regionale, come tutti gli edifici pubblici, ha esposto oggi le bandiere dei Quattro mori, il tricolore e la europea a mezz'asta in segno di lutto per le vittime del coronavirus.

Un segno di omaggio alle tante vittime dell'epidemia che sta sconvolgendo la Sardegna, l'Italia e il mondo.

I lavori nel Palazzo di via Roma a Cagliari, però, non si fermano. Per le 17.30 il presidente dell'Assemblea Michele Pais ha convocato la riunione dei capigruppo di maggioranza e opposizione alla quale prenderà parte, collegato in videoconferenza, anche il presidente della Regione Christian Solinas. (ANSA).