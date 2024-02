BigMama: 'A tutte le persone insicure, credete in voi stessi'

BigMama, icona della body positivity, vestita in rosso con un ampio abito dalla struttura rigida, dedica la sua esibizione sul palco dell'Ariston "a tutte le persone insicure, a chi prova vergogna: credete sempre in voi stessi, credete nei vostri sogni e se volete ballare, ballate. Lo faccio per voi e anche per me". Poi il ringraziamento all'orchestra, al maestro e ad "Ama, perché - dice - hai visto la luce in me, ti voglio bene".