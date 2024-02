Emoziona Riccardo Cocciante con Irama 

Standing ovation per Riccardo Cocciante con Irama nella serata cover del Festival di Sanremo dopo l'interpretazione in tandem di 'Quando finisce un amore', che compie 50 anni. "In questo momento difficile che sta vivendo il mondo volevo lasciarvi con questo", ha aggiunto Cocciante intonando 'Vivere per amare', da Notre Dame de Paris.