I 60 anni di Non ho l'età, ovazione per Gigliola Cinquetti

Ovazione all'Ariston per Gigliola Cinquetti, che ripropone Non ho l'età, a sessant'anni dalla vittoria al festival quando ne aveva solo sedici. "Non riesco a dirvi cosa vuol dire per me cantare questa canzone dopo tutto questo tempo: se n'è andata per conto suo, fra la gente, è diventata della gente, adesso è come se fosse tornata a casa", commenta l'artista. "Sanremo è la casa di noi italiani, piena di colori, di suoni e di affetti, e questa di ondata di amore non è casuale, credo che cresca nei momenti difficili".



