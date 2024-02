Delusione tra i fan di Geolier per la mancata vittoria 

Delusione al Rione Gescal di Napoli per la mancata vittoria di Geolier al festival di Sanremo. Fin dalla esibizione del giovane rapper del quartiere Miano, poco dopo la mezzanotte, gli amici della star del rap, piazzatosi al secondo posto dopo Angelina Mango, hanno sfidato la scaramanzia, dando il via ad una festa che ha tenuto fede allo slogan che ha campeggiato sugli striscioni esposti in questi ultimi giorni: "Per noi già hai vinto".

Una frase riportata anche sulla torta offerta ai presenti alla festa ben prima della proclamazione del vincitore. Amici e fan del cantante ora attendono il ritorno a Napoli del loro beniamino: "sarà festa comunque", assicurano.

