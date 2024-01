Fiorello: Alessia Marcuzzi co-conduttrice di Viva Rai2! da Sanremo

"Anche noi avremo la nostra co co. La cosa più bella è che lei non lo sa. Con noi nel glass a Sanremo ci sarà come co conduttrice la grandissima super fantasmagorica Alessia Marcuzzi": lo ha annunciato Fiorello in collegamento da casa con Tg2 Post, condotto da Manuela Moreno. Ospiti in studio i suoi 'partner in crime' nello show del mattino di Rai2, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari.



Fiorello, confermando che l'invito per Celentano al Festival è partito, sia da parte sua che di Amadeus, ha sottolineato che "Adriano è bello così com'è perché ti sorprende sempre con le sue scelte e lo farà anche stavolta, sia se dovesse venire che se non dovesse arrivare".



Una sorpresa, ha detto inoltre Fiorello, sarà quello che accadrà sul 'balconcino', dirimpettaio di quello storico di Vincenzo Mollica dell'Ariston. "È un appartamento nel palazzo di fronte al teatro, sarà il nostro quartier generale. Su quel balconcino - ha promesso lo showman - ne vedremo delle belle".

