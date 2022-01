Sanità: a Corato primi parti anche in area Covid

(ANSA) - BARI, 12 GEN - L'unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Umberto I di Corato si è sdoppiata per poter gestire in tutta sicurezza anche le gestanti positive al covid garantendo un'assistenza adeguata all'interno di un'area completamente isolata e dotata di quattro posti letto. "In sole 24 ore - commenta il direttore generale Antonio Sanguedolce - l'unità operativa di Ostetricia e Ginecologia è stata in grado di offrire una risposta pronta ed efficace alle nuove necessità derivanti dall'emergenza sanitaria. Era importante che l'ASL Bari avesse un punto nascita con un'Area Covid a supporto della rete provinciale".

Un impegno ulteriore - sottolinea una nota - rispetto al 2021, che si è chiuso con 910 parti (più 5,2% rispetto al 2020) e 240 interventi chirurgici "maggiori". Dati incoraggianti per le nascite, ma anche per l'attività riguardante tutte le patologie benigne uro-ginecologiche con approccio laparotomico, vaginale e laparoscopico. Sono stati superati i 500 interventi in day-service e sono state garantite 13.000 prestazioni ambulatoriali. Il nuovo anno, però, si è aperto con la novità dell'Area dedicata ad accogliere gestanti positive al virus Sars Cov 2. (ANSA).