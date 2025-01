Spaccio nel Potentino, la droga veniva richiesta su telegram

Facevano parte di un "gruppo criminale, operante ad Avigliano (Potenza) e nel capoluogo lucano, e dedito allo spaccio di diverse tipologie di sostanze stupefacenti", in particolare hascisc, cocaina e la cosiddetta 'cocaina rosa'. Sei persone - di età compresa tra i 29 e i 19 anni - sono state arrestate dai Carabinieri del Comando provinciale di Potenza nell'ambito dell'operazione "Delivery", coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza.

Oltre ai sei arresti (cinque in carcere e uno ai domiciliari) i militari dell'Arma hanno eseguito anche tre obblighi di dimora e tre obblighi di presentazione alla Polizia giudiziaria.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le persone coinvolte nell'operazione dialogavano su telegram sia con i canali di approvvigionamento della droga (soprattutto nella provincia di Bari) sia con gli acquirenti che, prima di richiedere la droga, per farsi "riconoscere" dovevano mostrare i documenti o convidere i propri profili Instagram o Facebook.





