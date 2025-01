'La violenza non prende il treno', Puglia aderisce a campagna

Coinvolge anche la Puglia la mobilitazione nazionale organizzata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl ferrovieri e Orsa per sensibilizzare la cittadinanza sulle aggressioni al personale ferroviario.

Stamattina si è svolto il volantinaggio della campagna davanti la stazione di Foggia e lungo i binari. Il prossimo 3 febbraio l'iniziativa arriverà alla stazione centrale di Bari. Fino al 4 febbraio il personale ferroviario indosserà anche una spilla con la scritta 'La violenza non prende il treno. Stop alle aggressioni'.

"Anche nella nostra regione purtroppo sono stati ripetuti i casi di aggressioni al personale, colpevole solo di svolgere il proprio lavoro", dicono le organizzazioni sindacali. Stando ai dati forniti, in tutto il Paese nel 2024 sono stati oltre 800 gli episodi violenti ai danni del personale che lavora sui treni o nelle stazioni. Senza contare offese e intimidazioni che sfuggono alle statistiche. Quanto alla provincia di Foggia, spiega Domenico Frisoli della Uil, "sulla tratta regionale si registrano 30, 35 casi all'anno. Molti non vengono neanche denunciati dal personale, perché il responsabile viene preso in flagranza la mattina e rimesso in libertà la sera, con la paura di ritrovarselo di fronte. E' una vera e propria piaga sociale che da anni chiediamo di sanare".

"La sicurezza dei lavoratori per noi è una priorità altissima" aggiunge il segretario della Filt Cgil Foggia, Marco Roca. "Tocca alle imprese e alle istituzioni dare risposte concrete - concludono i sindacati -. Intanto invitiamo tutti a condividere, anche sui canali social, il volantino della campagna e questa iniziativa"



