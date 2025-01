Esposto su Bilancio Puglia, Consiglio consegna atti in Procura

Dopo l'esposto, con l'ipotesi di falso, presentato nelle scorse settimane dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, alla procura di Bari - in riferimento al caso della legge di Bilancio promulgata con un emendamento che era stato bocciato per errore - oggi gli uffici del Consiglio regionale pugliese hanno consegnato all'autorità giudiziaria la documentazione inerente le contestazioni rilevate dal governatore.

In particolare la documentazione è riferita all''emendamento Laricchia, riguardante le nomine negli enti regionali, che nella seduta del 18 dicembre scorso era stato inizialmente respinto in aula sulla base di una interpretazione dello Statuto poi riconosciuta erronea dall'Ufficio di presidenza. Oggi gli uffici del Consiglio, si legge in una nota, hanno consegnato tutti gli atti che ricostruiscono l'iter legislativo/amministrativo, "peraltro già interamente pubblicati sul sito istituzionale".





