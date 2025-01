Calcio: Lecce; dall'Estrela Amadora arriva Tiago Gabriel

Il Lecce prosegue nella sua campagna di rafforzamento in questa sessione finale di calciomercato.

Dopo l'accordo con il terzino portoghese Danilo Veiga, atteso nel pomeriggio a Lecce per le rituali visite mediche e la successiva sottoscrizione del contratto, il club salentino si è assicurato le prestazioni del difensore centrale portoghese Tiago Gabriel Coelho Oliveira, classe 2004, sempre proveniente dalla formazione dell'Estrela Amadora. Il calciatore è atteso nella tarda serata di oggi nel capoluogo salentino, per sottoporsi domani alle visite mediche di rito e firmare il contratto che lo legherà al club. Anche Tiago Gabriel, così come Danilo Veiga, arriverà nel Salento a titolo definitivo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA