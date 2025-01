Rifiuti incendiati in una discarica abusiva a Bari, una denuncia

Un uomo è stato multato e denunciato dagli agenti della polizia locale di Bari perché sorpreso alla periferia della città, e a ridosso della strada statale 16, mentre stava dando fuoco a materiale di scarto di attività edile. I vigili urbani hanno seguito la colonna di fumo visibile da qualche chilometro e così hanno raggiunto un'area privata vicina allo svincolo aeroportuale in direzione nord, estesa per 900 metri quadrati, in cui erano stipati rifiuti di diverso tipo: materiale plastico, elettrico, guaine bitumonose, legnami di scarto e rottami ferrosi.

La zona è stata sequestrata e l'uomo dovrà rispondere di violazioni in materia ambientale per la realizzazione di discarica abusiva, illecita gestione di rifiuti e illecita invasione di immobili pubblici.

Per l'assessora alla Vivibilità urbana del Comune di Bari, Carla Palone, "l'operazione rappresenta un esempio virtuoso di ciò che si può ottenere attraverso attenzione, collaborazione e senso del dovere". "Confido che questo intervento lanci un segnale forte- aggiunge- non tollereremo il degrado e continueremo a lavorare per una città più pulita e sicura per tutti i cittadini". "Continueremo su questa strada convinti che la condivisione degli obiettivi con la Polizia locale e le altre Forze dell'ordine ci porterà a contrastare e, speriamo, eradicare un fenomeno che distoglie dalle attività ordinarie ingenti risorse umane ed economiche", conclude l'assessora comunale al Clima, Transizione ecologica e Ambiente, Elda Perlino.



