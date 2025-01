Valore e innovazione, Oropan premiata con il Best value award

L'azienda pugliese Oropan ha conseguito il Best value award nelle categorie 'Leone' e 'Rinoceronte'. La quarta edizione è stata ospitata nella sede della Camera di commercio di Bari e organizzata in collaborazione fra Consorzio Mestieri Puglia e Meridia Consulting. La prima categoria è riservata alle imprese che si distinguono per il valore generato superiore a cento milioni di euro, la seconda misura l'indice di corporate governance e premia le imprese si distinguono per non solo per il valore, ma anche per la governance che favorisce la crescita funzionale alla continuità d'impresa.

Le aziende partecipanti sono state selezionate sulla base di una ricerca annuale che ha coinvolto 15mila impese pugliesi.

Sono quindi state identificate le 40 che hanno realizzato la migliore performance in termini di crescita e sviluppo. Le imprese sono state classificate in cinque categorie: Ghepardo (valutazioni tra 5 e 10 milioni di euro), Pantera (valutazioni tra 10 e 50 milioni di euro), Tigre (valutazioni tra 50 e cento milioni di euro), Leone (valutazioni superiori a cento milioni di euro) e Rinoceronte (indice di corporate governance).

Oropan si è distinta per tre particolari elementi: valore delle persone, ricerca e innovazione e differenziazione di prodotto. L'azienda con sede ad Altamura (Bari), leader nel settore della panificazione, conta su 47 milioni di euro il fatturato lordo nel 2024 e 178 dipendenti. Esporta in 25 Paesi del mondo. "Questo riconoscimento - ha commentatola ceo Lucia Forte - premia la visione, la lungimiranza e la strategia della nostra impresa e la capacità di creare valore lungo tutta la catena di fornitura".



