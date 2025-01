In auto con quattro chili di hashish, arrestato nel nord Barese

Quaranta panetti di droga messi uno sull'altro, in un sacchetto rosso sistemato sul sedile posteriore. Partito da Foggia, ha raggiunto Margherita di Savoia, nel nord Barese, per effettuare soste molto brevi dinanzi a bar e locali, per poi andare via. Un modo di fare che ha insospettito i finanzieri che lo hanno arrestato. Perché le fermate sarebbero servite per vendere droga. A confermarlo la presenza nella sua utilitaria di oltre quattro chili di hashish che, se smerciati in dosi, avrebbero fruttato tra i 60 e i 70mila euro. In manette è finito un uomo di 41 anni, residente a Foggia che, per chi indagata, sarebbe legato alla criminalità organizzata attiva a Orta Nova e nel capoluogo dauno.

L'arresto risale a qualche giorno fa, quando il 41enne è stato notato dai militari nei suoi stop and go davanti ai bar della cittadina. Quando si è accorto dell'auto della Guardia di finanza ha premuto l'acceleratore ed è scappato. La fuga è durata poco. Bloccato alla periferia del paese, è stato controllato ed è stata trovata la droga. L'uomo, che ha precedenti penali, si trova in carcere. L'hashish è stato sequestrato.



