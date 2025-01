A Bari riapre il consultorio familiare del quartiere San Pio

Dopo la chiusura, cinque anni fa, a causa del Covid, ha riaperto il consultorio familiare del quartiere San Pio, a Bari. La Asl Bari ha riattivato il presidio, a disposizione dei seimila residenti. Stamattina il taglio del nastro alla presenza, fra gli altri, del sindaco Vito Leccese, dell'assessore alla Sanità della Regione Puglia Raffaele Piemontese e del direttore generale facente funzioni della Asl di Bari, Luigi Fruscio. La struttura, di proprietà comunale, è stata rimessa a nuovo per accogliere le famiglie del quartiere.

"Il nostro impegno - ha detto Leccese - è quello di lavorare sulla ricucitura, urbana e sociale, perché tutti i cittadini, senza alcuna distinzione, abbiano un accesso diretto, semplice ed equo alle cure e ai servizi di cui hanno bisogno". Piemontese ha spiegato che "i consultori interpretano il principio di prossimità del nostro servizio sanitario, per questo come Regione stiamo lavorando a un piano di potenziamento dei servizi della rete territoriale. Nell'ambito del Programma nazionale equità nella salute e attraverso i Fondi dell'accordo di coesione, nei prossimi anni potremo estendere le attività dal sostegno alla genitorialità fino alla tutela dei minori e alla consulenza sulle fragilità, rafforzando il rapporto tra servizi sanitari e comunità locali". Fruscio ha assicurato che "siamo al lavoro per sviluppare ulteriormente la capacità di tutti i consultori della Asl di essere anche punti di riferimento, soprattutto per i giovani".

Il consultorio è già attivo e sarà aperto al pubblico, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30. Le attività saranno coordinate da un team multidisciplinare formato da ginecologa, ostetrica, psicologa e assistente sociale che si occuperanno di accoglienza, ascolto e orientamento alle donne, coppie e famiglie.



