Infermiere aggredite, FdI Puglia 'se erano sole è grave'

"L'aggressione delle tre infermiere da parte di un paziente ricoverato all'ospedale Moscati di Taranto, alle quali va tutta la mia solidarietà, merita qualche approfondimento che va oltre la denuncia politica per l'ennesima aggressione contro gli operatori sanitari". Lo dichiara in una nota il capogruppo in Regione Puglia di Fratelli d'Italia, Renato Perrini. "Il sindacato Fp Cgil di Taranto in una nota sostiene che le tre infermiere erano da sole, nella notte fra venerdì 17 e sabato 18 gennaio scorsi, nel reparto di Otorinolaringoiatria, dove - aggiunge - non vi erano medici, ma neppure operatori socio-sanitari e ausiliari. Se le parole hanno un senso, quelle del sindacato sono gravissime: un intero reparto sguarnito di assistenza medica e socio-sanitari". "Al di là dell'aggressione, che va condannata senza se e senza ma, cosa sarebbe accaduto - prosegue Perrini -se ci fosse stata un'emergenza, se un paziente ricoverato si fosse sentito male? "Già questa mattina mi attiverò con la direzione della Asl Taranto per verificare l'episodio e per capire - conclude - quali provvedimenti si intendono adottare".



