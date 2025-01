Incendio in Salento, comune Trepuzzi 'rimanete a casa'

(v. 'Incendio in deposito azienda stoccaggio...' delle 16:46) "A causa dell'incendio divampato in zona Nomef si raccomanda alla cittadinanza di rimanere in casa e di chiudere porte e finestre allontanandosi dal luogo interessato. Si raccomanda di limitare al massimo le uscite.

Seguiranno aggiornamenti". E' quanto si legge sulla pagina Facebook del comune di Trepuzzi, in merito al vasto incendio divampato nei capannoni del deposito della Fortunato Logistica in provincia di Lecce.



