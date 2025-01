Temporali e forte vento, allerta arancione in Puglia

Piogge diffuse e temporali, con forti venti e fulmini sono previsti da oggi e per domani sulla Puglia dove la protezione civile ha diramato un' allerta arancione fino alle 20.00 di domani.

L'allerta arancione per rischio idrogeologico ed idrogeologico per temporali riguarda in particolare la Puglia centrale adriatica e la Puglia centrale bradanica.

Allerta arancione per rischio idrogeologico, idrogeologico per temporali ed idraulico sui bacini del lato e del lenne.



