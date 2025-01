In Salento tre attività non dichiarano redditi per 700mila euro

La Guardia di finanza ha scoperto tre attività completamente sconosciute al fisco in provincia di Lecce che, complessivamente, non avevano dichiarato 700mila euro. Si tratta di un meccanico, una pescheria e un negozio di abbigliamento che si trovano rispettivamente nel comune di Otranto, Casarano e Gallipoli.

In particolare, l'attività di riparazioni, gestita da un ex meccanico in pensione, avveniva nel garage della propria abitazione in mancanza delle prescritte autorizzazioni, e per questo l'attrezzatura è stata sequestrata.



