Calcio: Bari, solo un pari contro il Brescia al San Nicola

Solo un pari al San Nicola per il Bari contro il Brescia: il 2-2 finale è il risultato di una gara nella quale a Bellomo e compagni è mancato il cinismo per sferrare il colpo del ko, dopo esser passati ben due volte in vantaggio. la sfida si è giocata sotto una pioggia battente e davanti a oltre undicimila spettatori.

Le due squadre, falcidiate da infortuni (per i pugliesi gli attaccanti Lasagna e Novakovich) e squalifiche (per i lombardi Moncini, Juric e Borrelli), hanno dato vita ad una gara ricca di emozioni e gol. In avvio il centrocampista Lella ha siglato il vantaggio del Bari di testa dopo una manciata di secondi dal fischio d'inizio, e subito dopo ha imposto una supremazia territoriale sfiorando il raddoppio in due occasioni con Falletti. Al 31' il pari del Brescia con una deviazione in area di Bianchi. Dopo solo dieci nuovo vantaggio biancorosso. la firma e' di Bellomo di testa, su cross di Pucino, rete festeggiata con il trenino sotto la curva nord.

Nella ripresa l'undici di Longo ha mostrato poco cinismo in fase offensiva (Mantovani ha mancato il 3-1) e ha pagato qualche ingenuità difensiva: al 21' Bisoli trova il gol del pari. La partita poi si trascina con ritmi blandi, cambi e qualche polemica in campo dopo il fischio finale.

Il Bari, che resta in zona play off, senza ingaggiare nel mercato di riparazione almeno un rinforzo di peso per reparto non può fare di più in questo torneo.



