Sport e inclusione, a Bari presentato il progetto Sgap

Coinvolgere giovani da sette a 17 anni, provenienti da vari Paesi europei, in attività sportive e sociali in grado di creare connessioni tra culture e tradizioni differenti. E' l'obiettivo del progetto 'Sgap - Stop the gap", cofinanziato dall'Unione europea (progetto Erasmus plus), che vede il Centro sportivo italiano-Comitato di Bari impegnato nella collaborazione con associazioni e realtà nazionali, della Macedonia del Nord e della Croazia. Protagonisti, spiega il Comune di Bari in una nota, sono soprattutto ragazzi e ragazze con disabilità e difficoltà socio-culturali che parteciperanno a incontri formativi sui temi dell'inclusione e della prevenzione al bullismo.

I giovani potranno prendere parte ad attività gratuite di basket, ginnastica per il benessere, arti marziali, autodifesa, danza sportiva e ping-pong. Il progetto è suddiviso in tre fasi: la scelta della disciplina sportiva, la pratica coordinata dagli allenatori del Csi e il report finale. Il progetto è stato presentato stamattina a Bari. Presenti, fra gli altri, il sindaco Vito Leccese, la presidente del Csi-Comitato di Bari Serafina Grandolfo e il responsabile del progetto Nicola Battista.

Il sindaco ha ricordato il suo passato da ex giocatore di pallamano e la sua prima volta all'estero "in occasione di una partita disputata a Dubrovnik" e poi a Skopje. Ha quindi aggiunto che "l'attività sportiva per i giovani, soprattutto nella fascia d'età interessata da questo progetto, è un ottimo stimolo alla crescita, individuale e collettiva". Grandolfo ha aggiunto che "si tratta di un progetto di inclusione sociale rivolto ai tanti ragazzi in condizioni di svantaggio socio-economico e con disabilità e che si fonda sull'aggregazione tra coetanei realizzata tramite lo sport".





