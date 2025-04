Decaro, 'De Laurentiis provi a vincere oppure venda il Bari'

"Ho ritrovato una frase di Aurelio De Laurentiis in un'intervista nella quale diceva che lui ci mette la faccia e che è abituato a vincere, non a partecipare. Quindi mi aspetto che provi a vincere e non solo a partecipare, perché in questo periodo stiamo solo partecipando". Lo ha detto l'ex sindaco di Bari, Antonio Decaro, al termine dell'incontro con i tifosi della squadra biancorossa organizzato per fare chiarezza sulla multiproprietà del club, avviata nel 2018 e contestata dai tifosi. Filmauro, che fa capo alla famiglia De Laurentiis, è proprietaria sia del Napoli sia del Bari. "Altrimenti - ha aggiunto Decaro - l'alternativa, come abbiamo detto più volte visto che il rapporto con la tifoseria si è rotto, è vendere la società trovando un altro acquirente o un socio".



