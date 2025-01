Sequestrati rifiuti pericolosi abbandonati nel Brindisino

Oltre 17mila metri cubi di rifiuti speciali, tra cui veicoli industriali abbandonati e non sottoposti alle operazioni di bonifica dei componenti pericolosi, sono stati scoperti e sequestrati in un terreno a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi dalla Guardia di finanza.

I controlli sono stati eseguiti dai militari del reparto operativo Aeronavale di Bari e dai finanzieri del comando provinciale di Brindisi, e hanno portato anche al sequestro probatorio di due aree, una delle quali ricadente in zona soggetta a vincoli specifici quale zona di vulnerabilità da nitrati (Zvn).

Un uomo è stato denunciato per le violazioni del testo unico ambientale. All'interno del terreno è stata accertata anche la presenza di un ingente quantitativo di rifiuti riconducibili all'allevamento di bestiame, in violazione alla normativa ambientale per il settore zootecnico.



