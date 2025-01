Ucciso in casa a Bari, convalidato fermo dell'uomo reo confesso

La gip di Bari Antonella Cafagna ha convalidato il fermo e disposto la detenzione in carcere per Antonio Rizzi, il 42enne reo confesso per l'omicidio del 63enne Francesco Dogna, commesso la notte tra 7 e 8 gennaio nella casa della vittima nel quartiere Santo Spirito. Nei confronti di Rizzi, pluripregiudicato, è stata riconosciuta anche l'aggravante della crudeltà. La gip, nell'ordinanza depositata questa sera, ha riconosciuto l'inaudita e spropositata violenza usata da Rizzi, che avrebbe ucciso Dogna colpendolo 85 volte con un coltello e con un forcone a due punte preso dalla cucina. La giudice ha rilevato anche il pericolo di reiterazione di reato e di fuga di Rizzi, che nei giorni successivi al delitto avrebbe iniziato a cercare un lavoro da operaio fuori Bari.

Dogna, secondo quanto ricostruito anche dall'autopsia (il medico legale Davide Ferorelli, che ha eseguito l'esame autoptico, ha parlato di 'overkilling', ricorso eccessivo alla violenza), sarebbe morto per dissanguamento dopo alcuni minuti. Rizzi, nell'interrogatorio, ha detto che lui e Dogna si frequentavano per fumare crack o assumere cocaina. Nella sua versione, per il giudice non del tutto credibile, quella sera Rizzi - dopo aver già consumato sostanza stupefacente con Dogna - avrebbe chiesto altra droga alla vittima, ma questi avrebbe rifiutato minacciandolo con un coltello. A quel punto, per difendersi, l'avrebbe colpito fino a ucciderlo, tappandogli la bocca con la mano per evitare che urlasse. Il fatto che la casa fosse in totale disordine, secondo la giudice, fa pensare che invece Rizzi abbia cercato qualcosa (probabilmente la droga) per tutta la casa prima di uccidere il 63enne.

Come già emerso, Dogna e Rizzi si conoscevano da circa 10 anni, e la vittima avrebbe anche cercato di aiutare il 42enne a superare la tossicodipendenza. Nell'ultimo periodo, però, Dogna avrebbe provato una sempre maggiore insofferenza per l'invadenza di Rizzi. Prima di fuggire, Rizzi avrebbe rubato alla vittima portafoglio, cellulare e documenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA