Insediato il Consiglio comunale dei ragazzi di Bari

Oggi, nel Comune di Bari, si è insediato il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze dell'istituto comprensivo Poggiofranco-Fiore. Momento conclusivo, spiega l'amministrazione in una nota, "di un percorso che ha coinvolto oltre 450 alunni tra tutte le classi quinte della scuola primaria Tauro e tutte le classi della scuola secondaria di primo grado Fiore". Alla cerimonia hanno partecipato, fra gli altri, il sindaco Vito Leccese, la dirigente scolastica Porzia di Cosola e il docente coordinatore del progetto Ottavio Fabris.

Durante questo percorso gli alunni hanno approfondito tematiche di cittadinanza attiva e costituzionalità - tra cui il rispetto dei diritti, la mobilità sostenibile, l'inclusione sociale, la tutela dell'ambiente e della salute - per comprendere i meccanismi della delega e della rappresentanza democratica.

Attraverso un lavoro a classi aperte, gli studenti hanno dato vita a liste elettorali con relativi programmi e candidati, realizzato una campagna elettorale scolastica, organizzato i seggi elettorali e l'elezione dei consiglieri comunali - junior e senior -, del vicesindaco (Mathias Loricaro) e della sindaca (Sara Maggi).

"Sono molto felice di darvi il benvenuto nella sala consiliare di Palazzo di Città - ha detto Leccese - e di donarvi la Costituzione Italiana, la più bella del mondo". "Fare il sindaco - ha aggiunto - è il lavoro più bello del mondo e rappresentare la Repubblica italiana dà grandi emozioni e grandi responsabilità". A seguire la piccola sindaca e il vicesindaco hanno consegnato a Leccese lo statuto del Consiglio comunale, che ha approvato le sue prime due delibere: una in materia di sicurezza, l'altra relativa alla cura degli spazi verdi.



