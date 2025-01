I 120 anni di Doria 1905, il cappello dei musicisti

Lo potremmo chiamare il cappello dei musicisti, perché lo storico cappellificio leccese Doria 1905 ha un legame molto stretto con la musica: da una parte è fonte di grande ispirazione, dall'altra ci sono anche tanti artisti che scelgono di indossare i suoi modelli in tour o concerti. Oggi il marchio è arrivato a Pitti Uomo 107 per festeggiare 120 anni di attività, presentando la collezione autunno/inverno 2025/26 che contiene chiari riferimenti al mondo del jazz. Tra questi c'è il modello Cohen, dedicato a Leonard Cohen: ha una forma molto bombata con la tesa di media grandezza e con il risvolto.

Nascono anche due nuovi modelli, in edizione limitata: Doris e Dorian, realizzati in feltro a pelo lungo hanno fodera in raso e ricamo sul gros grain interno. Poi ci sono modelli western, cloche, coppole dallo stile un po' retrò e un nuovo modello da pioggia che si piega e si mette in borsa, sempre con qualche riferimento alla musica. Tra i materiali spiccano calde lane, tartan, denim effetto teddy.

La ricerca nei materiali e nei modelli ha sempre spinto il marchio a innovare, fin dai primi del Novecento. È stato fondato a Maglie (Lecce) nel 1905: era un piccolo laboratorio nel centro cittadino specializzato nella produzione di berretti e abbigliamento, creato dalla famiglia D'Oria. L'avventura è proseguita negli anni, ma ha subito un'impennata di crescita negli anni Sessanta, quando è stato inaugurato un nuovo stabilimento su tre livelli, tuttora sede dell'azienda. Il nuovo corso è della fine degli anni '90, quando è stato rilevato dalla famiglia Gallo di Asti, che nel 2012 ha dato il via ad un ambizioso progetto di restyling e di rilancio del marchio, ribattezzato Doria 1905.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA