Asl Bari, ad Adelfia riattivato ambulatorio Otorinolaringoiatria

La Asl Bari "potenzia l'offerta di assistenza e cura sul territorio" e da oggi ad Adelfia, torna in attività l'ambulatorio di Otorinolaringoiatria. Lo comunica in una nota l'azienda sanitaria.

All'interno del presidio territoriale potranno riprendere visite, endoscopie ed esami audiometrici, a cura del personale medico della Unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria dell'ospedale Di Venere. Questa mattina il direttore generale facente funzioni della Asl, Luigi Fruscio, ha seguito di persona il ripristino delle attività ambulatoriali nella struttura di Adelfia, accompagnato dal direttore della Otorinolaringoiatria del Di Venere, Michele Barbara, insieme agli operatori.

"Questa attività è un esempio concreto di unione fra ospedale e territorio - ha commentato Fruscio - che vuole favorire la continuità delle cure, riducendo il ricorso agli ospedali per servizi che possono essere erogati a livello territoriale". Il ripristino delle attività ambulatoriali specialistiche di base, prevede, per il momento, una giornata alla settimana, il mercoledì, nella quale saranno eseguite visite specialistiche ed esami audiometrici tonali. "Con la riapertura dell'ambulatorio di Adelfia - ha spiegato Barbara - possiamo abbattere le liste di attesa e ottimizzare spazi e risorse, decongestionando gli ospedali".

In prospettiva, l'ambulatorio di Adelfia dedicato alla cura delle patologie otorinolaringoiatriche, potrà, inoltre, ospitare un centro di primo livello per lo studio e le indicazioni terapeutiche dei disturbi respiratori del sonno, quali le apnee notturne, avvalendosi di una èquipe multidisciplinare composta anche da specialisti neurologi e pneumologi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA