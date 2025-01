Prefetto Lecce incontra sindaco a cui è stata incendiata l'auto

Il prefetto di Lecce, Natalino Manno, ha fatto visita al sindaco di Castrignano del Capo, Francesco Petracca, per dimostrare la vicinanza dello Stato al primo cittadino a cui la notte scorsa è stata incendiata l'auto davanti alla sua abitazione. E' la seconda volta in un anno.

Con il prefetto c'erano anche il questore di Lecce, Vincenzo Massimo Modeo, e il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Donato D'Amato. "Ho già interessato il ministero per attivare la procedura per attingere al fondo di solidarietà previsto per gli amministratori che hanno subito atti intimidatori - ha detto Manno - sono somme che potranno essere utilizzate come ristoro per la vittima e con finalità di prevenzione per la sicurezza".

Il sindaco si è detto "molto amareggiato perché è la seconda volta e Castrignano del Capo non è realtà abituata a questi fatti". "Io - ha evidenziato - qualche idea ce l'ho, come ho detto agli inquirenti, ed è un gesto riconducibile al mio ruolo politico-amministrativo, non ho dubbi. Spero si arrivi a identificare il responsabile per tranquillizzare la comunità, perché noi come amministrazione stiamo operando nel rispetto delle regole e continueremo a farlo". "Sapere di avere al fianco le istituzioni - ha concluso - per me è motivo di sollievo e tranquillità".



