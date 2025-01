Pasticciotto rosa per celebrare ritorno giro d'Italia in Salento

Un 'fruttone' tutto rosa per salutare il passaggio del Giro d'Italia da Campi salentina con l'arrivo della tappa a Lecce , il prossimo 13 maggio. È l'omaggio che il maestro pasticcere Angelo Bisconti ha voluto dedicare alla prestigiosa competizione ciclistica che ritorna in Salento dopo 22 anni di assenza .

Il fruttone rosa è composto da frolla rosa al profumo di lamponi all'interno della quale è racchiuso uno strato di confettura alla fragola e pan di spagna aromatizzato al limone e un secondo strato di pasta di mandorla. Il tutto ricoperto da cioccolato rosa. Ne saranno prodotti mille pezzi per l'occasione che verranno offerti il 13 maggio in uno dei villaggi che saranno allestiti nelle due piazze principali della città.

Angelo Bisconti non è nuovo a invenzioni dolciarie legate a personaggi o ad eventi, come il pasticcio Obama, la variante tutta al cioccolato del famoso dolce salentino, già sbarcato con successo a New York e dedicato all'elezione del presidente americano, cavalcando l'onda dell'Obama-mania che al tempo aveva contagiato tutto il mondo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA