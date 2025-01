Stop traghetto per maltempo, le Tremiti isolate da due giorni

Isolate da due giorni le Isole Tremiti (Foggia), impossibile per la motonave 'Santa Lucia' raggiungere l'arcipelago dal porto di Termoli (Campobasso) a causa dell'ondata di maltempo che sta interessando il Molise, con pioggia sulla costa e neve nelle zone interne. La Capitaneria di Porto di Termoli ha diramato, oggi, un avviso di burrasca in mare a tutti i marittimi e gli operatori portuali.

Il bollettino, valido fino alla serata, prevede mare mosso e vento da nord-est forza 8 nel Mare Adriatico.

I pescherecci della flottiglia molisana sono rimasti in porto.



