Anche la Puglia protagonista di un focus a 'Esns25'

Illuminare i talenti della musica.

Permettere ad artisti europei di avere l'opportunità di diventare gli headliner del futuro. È quanto farà 'Esns25', tra le principali manifestazioni musicali europee in programma dal 15 al 18 gennaio prossimi a Groningen nei Paesi Bassi. Un appuntamento che quest'anno canta anche pugliese grazie agli showcase di Justin Adams & Mauro Durante, Comrad e Kyoto. La manifestazione ospita Focus on Italy per celebrare la musica italiana. Si tratta di un progetto finanziato dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, organizzato dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, in partenariato con Siae, la Società italiana degli autori ed editori, Puglia Culture, nell'ambito delle azioni di Puglia Sounds che si occupa dello sviluppo del sistema musicale regionale.

I tre pugliesi saranno protagonisti insieme a Bassolino, BigMama, Daniela Pes, Ele A, España Circo Este, Evita Polidoro, Indian Wells, James Jonathan Clancy, Kharfi, LA NIÑA, okgiorgio, One Eat One, Post Nebbia, R.Y.F. e Valentino Vivace: tutti avranno l'opportunità di esibirsi di fronte a professionisti del settore, a media provenienti da tutto il mondo e a un vasto pubblico di amanti della musica.

La programmazione live rientra nelle iniziative del programma European Talent Exchange, pensato per aumentare la possibilità degli artisti di essere programmati nei principali festival europei e dare un impulso alle carriere internazionali degli artisti.



