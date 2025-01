In Salento roghi in azienda agricola e in braceria, ipotesi dolo

Notte di incendi, presumibilmente dolosi, in Salento. A Lucugnano, frazione di Tricase, le fiamme sono divampate nell'azienda agricola Agostinello in Via della Croce. Le fiamme hanno distrutto due trattori e circa 500 rotoballe di paglia poste all'interno di due strutture di circa 400 metri quadri ciascuna. L'intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito la propagazione dell'incendio alle strutture circostanti. A Gallipoli, invece, in via Quartini, un incendio ha interessato la braceria 'We Grill'. Le fiamme hanno distrutto alcuni oggetti presenti nei locali. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco. Sulle cause dei due roghi sono in corso indagini da parte di carabinieri e polizia.



