Nuovo terminal bus Bari pronto in primavera

Sono in via di completamento a Bari i lavori per la realizzazione del primo terminal bus della città, sull'estramurale Capruzzi. Entro la prima settimana di febbraio saranno eseguiti i collaudi statici che permetteranno di eliminare la recinzione del cantiere sul lato della stazione ferroviaria. Sono in fase di completamento anche i nuovi marciapiedi mentre sabato saranno concluse le opere per realizzare la rotatoria ad angolo con via Giulio Petroni. Il terminal sarà operativo in primavera. La road map è stata resa nota oggi, in occasione della visita al cantiere da parte del sindaco Vito Leccese, accompagnato dall'assessore comunale alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi, e ai tecnici di Rfi.

Il terminal, opera a cura di Grandi stazioni rail, ospiterà 18 nuovi stalli per gli autobus extraurbani su una superficie di circa un ettaro su cui sono stati abbattuti alcuni edifici non più funzionali all'esercizio ferroviario all'interno dell'area di cantiere. Al servizio dei viaggiator saranno realizzati spazi come bar, biglietteria e bagni, oltre all'allargamento del marciapiede esistente dell'estramurale Capruzzi, che sarà coperto con una pensilina e collegherà il terminal con la stazione.

"La sistemazione complessiva di questa parte dell'estramurale Capruzzi sarà pronta entro la fine di febbraio, mentre il cantiere per la realizzazione del terminal bus terminerà entro la fine di gennaio per essere pienamente operativo in primavera - ha detto Leccese -. Sono cantieri utili all'avvio anche di altre nove realizzazioni, finanziate prevalentemente con risorse del Pnrr, che a breve interesseranno la parte centrale della città, tra le quali piazza Moro e piazza Umberto".

L'investimento complessivo è pari a circa sette milioni di euro, cofinanziati dal ministero delle Infrastrutture e trasporti.





