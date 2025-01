Lecce-Genoa 0-0

Finisce 0-0 lo scontro salvezza tra Lecce-Genoa. Match nel quale le occasioni più pericolose sono arrivate nel primo tempo: al 22' la squadra di Giampaolo va vicino al vantaggio con Krstovic che colpisce il palo. Per gli uomini di Vieira, invece, al 43' ci provano Thorsby e Pinamonti che colpiscono la traversa nella stessa azione.

Un punto per parte che consente ai padroni di casa di riagganciare il Cagliari al terz'ultimo posto e ai liguri di restare in acque tranquille.



